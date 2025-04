Konsum finanzieren? So beeinflusst die Rate die Gesamtkosten

Wie viel Kredit kann ich mir ĂŒberhaupt leisten?

DafĂŒr ist es wichtig, sein eigenes Budget zu kennen. Nur wer ĂŒber mehrere Monate hinweg genau ermittelt, welche fixen und variablen Kosten fĂŒr Miete, MobilitĂ€t, Lebensmittel, Versicherungen und sonstige Belastungen vom Einkommen abgehen, kann abschĂ€tzen, welcher Spielraum fĂŒr monatliche Kreditraten bleibt - und zwar auch dann, wenn in einem Monat verschiedene ungeplante Ausgaben hinzukommen. Bleibt am Monatsende schon so nicht viel ĂŒbrig, kann in absehbarer Zeit auch keine hohe Kreditsumme zurĂŒckgezahlt werden.