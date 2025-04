Rewe-Chef: Kunden werden immer ungeduldiger

Aktualisiert am 09.04.2025 - 15:00 Uhr

Das Einkaufen im Supermarkt könnte aus Sicht von Rewe-Chef Lionel Souque in ein paar Jahren anders sein als heute. "Die Kunden werden immer ungeduldiger, Zeit ist immer wichtiger. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menschen sich weiterhin in lange Warteschlangen stellen", sagte Souque im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Der Bezahlvorgang werde sich ändern. Selbstbedienungskassen oder Formate wie "Pick & Go", bei denen Kunden den Markt nach dem Einkaufen schnell verlassen und automatisch per App bezahlen können, werden laut Souque wichtiger. "Aber wir werden die Menschen zu nichts zwingen. Es wird auch in 10 oder 20 Jahren noch klassische Kassen mit Kassiererin geben."