Baustellenarbeiten (Symbolbild): Noch im März erwarteten Experten einen Aufschwung in Deutschland – das ist nun vorbei. (Quelle: Monika Skolimowska/dpa/dpa-bilder)

Einen solchen Rückgang gab es seit dem russischen Überfall auf die Ukraine nicht mehr: Die US-Zollpolitik trifft die Konjunktur in Deutschland hart.

Die Zollpolitik der US-Regierung hat Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten im April einbrechen lassen. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW fiel gegenüber dem Vormonat um 65,6 Punkte auf minus 14,0 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte. Es ist der stärkste Rückgang der Erwartungen seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Jahr 2022. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf plus 10,0 Punkte gerechnet.