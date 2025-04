"Folgen nicht absehbar"

Steinbrück spricht von Trumps "Voodoo-Ökonomie"

Darauf müsse die amerikanische Zentralbank mit Zinserhöhungen reagieren, "die alle US-Bürger belasten, die Kredite zu bedienen haben", sagte Steinbrück. Höhere Zinsen machten aber den Kauf von US-Staatsanleihen attraktiver und stärkten so den Dollar. "Trump will aber eigentlich den Dollar schwächen, um Exporte zu steigern", so Steinbrück. "Sie sehen also, dass alles, was er macht, schon aus der Sicht eines Erstsemesters Volkswirtschaft keinen Sinn ergibt."