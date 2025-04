Kalifornien klagt gegen Trumps Zölle

Aktualisiert am 16.04.2025 - 20:27 Uhr

Die Klage soll laut den Berichten im Laufe des Mittwochs vor einem Bundesgericht in Kalifornien eingereicht werden. (Archivbild) (Quelle: Mark Schiefelbein/AP/dpa/dpa-bilder)

Hatte Trump überhaupt die Befugnis, seine Sonderzölle im Alleingang zu verhängen? Kalifornien sagt: "So funktioniert unsere Demokratie nicht" – und zieht vor Gericht.

Bonta: "So funktioniert unsere Demokratie nicht"

Der Republikaner habe sich auf ein Notstandsgesetz berufen, das ihm derart weitreichende Eingriffe in die Handelspolitik jedoch nicht gestatte. Die US-Verfassung sehe die Zuständigkeit für die Erhebung von Zöllen ausschließlich beim Kongress – nicht beim Präsidenten. "Fakt ist: Trump hat nicht die alleinige Macht, die wirtschaftliche Ordnung des Landes im Alleingang über den Haufen zu werfen", sagte Bonta bei einer Pressekonferenz. "So funktioniert unsere Demokratie nicht."

Die Maßnahmen hätten "einen weltweiten Schock ausgelöst", sagte Bonta weiter. Trump möge sich selbst für einen "großartigen Geschäftsmann" halten – seine Zölle seien aber "wirklich schrecklich für die Wirtschaft". Er behaupte zwar, sie sendeten ein Signal an die internationale Gemeinschaft – "doch in Wahrheit sind es die Amerikanerinnen und Amerikaner, die die Last tragen".