Nach Trumps Attacke: EZB-Chefin springt US-Notenbankchef bei

Aktualisiert am 23.04.2025 - 18:55 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Nach den Attacken von Donald Trump auf US-Notenbankchef Jerome Powell warnt EZB-PrÀsidentin Christine Lagarde vor politischer Einflussnahme auf die Geldpolitik. Wann immer es politische Einmischung gegeben habe und wann immer der Chef oder PrÀsident einer Zentralbank deshalb seine UnabhÀngigkeit verloren habe, seien ein geringeres Wirtschaftswachstum und gestiegene Inflation die Folge gewesen, sagte Lagarde auf einer Veranstaltung der "Washington Post", ohne Trump direkt zu erwÀhnen. "Das will niemand, und schon gar nicht dient es der Mission."

"Das Talent und die Kompetenz des Fed-Vorsitzenden beruhigen mich", sagte die PrĂ€sidentin der EuropĂ€ischen Zentralbank weiter. "Und ich weiß, dass er all seine Anstrengungen und seine ganze Disziplin in die ErfĂŒllung seiner Mission steckt." Sie habe "großen Respekt" vor Powell, sagte Lagarde. Er tue genau das, was von ihm erwartet werde, um dem amerikanischen Volk und der FinanzstabilitĂ€t zu dienen.