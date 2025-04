Vor diesen Aufgaben steht die Habeck-Nachfolgerin

Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise, auch bei der Energiewende geht es um wichtige Weichenstellungen - und das Ministerium verliert Kompetenzen. Katherina Reiche (51), die designierte neue Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, soll die Nachfolge von Amtsinhaber Robert Habeck (Grüne) antreten. Wirtschaftsverbände äußeren hohe Erwartungen an die CDU-Politikerin. Ihr Ressort könnte aber deutlich an Bedeutung verlieren, weil der Bereich Klimaschutz ans Umweltministerium geht.

Energiemanagerin und früher im Bundestag

Reiche gilt als bestens vernetzt in Politik und Wirtschaft. Die gebürtige Brandenburgerin war lange Bundestagsabgeordnete sowie Staatssekretärin in zwei Ministerien, bevor sie 2015 als Hauptgeschäftsführerin zum Stadtwerkeverband VKU wechselte. Fünf Jahre später übernahm sie den Vorsitz des Energieversorgers Westenergie. BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner sagte, die Wirtschaft brauche eine starke Stimme und eine Anwältin für die Wirtschaft. "Dass eine erfahrene Energiemanagerin und Politikerin neue Ministerin für Wirtschaft und Energie wird, ist dafür ein wichtiges Signal."

Reiche mit Ex-Minister zusammen

Erbin Erhards?

Wirtschaft in der Krise

Die geschäftsführende Bundesregierung erwartet 2025 das dritte Jahr in Folge ohne Wachstum. Viele Verbände sehen eine strukturelle Krise: im internationalen Vergleich hohe Energiepreise, eine hohe Steuer- und Abgabenlast, zu viel Bürokratie, einen Mangel an Arbeitskräften und lange Planungs- und Genehmigungsverfahren.

Hohe Erwartungen an Reiche

Wofür ist Reiche zuständig?

Die Frage ist, wofür Reiche genau zuständig ist. Für zentrale wirtschafts- und finanzpolitische Vorhaben von Union und SPD wie einen "Investitions-Booster" dürfte das SPD-geführte Finanzministerium zuständig sein. Geplant sind konkret bessere Bedingungen für Abschreibungen, damit Firmen mehr investieren. Beim Bürokratieabbau war bisher das Justizministerium zuständig, eine wichtige Rolle spielt dabei auch das Arbeitsministerium. Beide Häuser sind laut Koalitionsvertrag in SPD-Hand - wie auch das Umwelt- und Klimaschutzministerium. Hier drohen gerade in der Energiepolitik Auseinandersetzungen

Weichenstellungen in Energiewende

Unter Habeck nahm der Ausbau des Ökostroms aus Wind und Sonne an Fahrt auf. Die Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energie, Simone Peter, sagte: "Katherina Reiche übernimmt ein Haus, in dem der Ausbau der Erneuerbaren Energien in einigen Sparten, allen voran Wind und Photovoltaik, wieder deutlich an Schwung gewonnen hat. Brüche bei der Absicherung von Investitionen und damit dem dynamischen Ausbau der beiden Energiewendemotoren müssen vermieden werden."