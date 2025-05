Trump: 80 Prozent Zölle mit China als Marke

Aktualisiert am 09.05.2025 - 15:28 Uhr

Aktualisiert am 09.05.2025 - 15:28 Uhr Lesedauer: 2 Min.

US-Präsident Donald Trump hat sich vor den ersten Gesprächen im Handelskonflikt zwischen China und den USA kompromissbereit gezeigt und eine Senkung der Zölle von bisher 145 Prozent ins Gespräch gebracht. "80% Zölle auf China scheinen in Ordnung zu sein!", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social . Das sei die Entscheidung von Scott B., fügte er hinzu. Finanzminister Scott Bessent führt an diesem Wochenende erstmals Gespräche mit chinesischen Vertretern.

China soll Markt für die USA öffnen

In einem zweiten Post forderte Trump China auf, sich nicht abzuschotten. "China sollte seinen Markt für die USA öffnen - das wäre so gut für sie!!! Geschlossene Märkte funktionieren nicht mehr!!!", schrieb der Präsident, der praktisch auf die ganze Welt Zölle erhoben hatte.

Bessent und der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer wollen in der Schweiz mit einem führenden Wirtschaftsvertreter der Volksrepublik China zusammentreffen. Nach Angaben aus Peking wird Vize-Ministerpräsident He Lifeng den US-Finanzminister in der Schweiz treffen. Unter Berücksichtigung der globalen Erwartungen, der Interessen der chinesischen Seite und der Appelle der US-Industrie und der Verbraucher, habe die chinesische Seite beschlossen, mit der US-Seite Kontakt aufzunehmen, hieß es weiter.