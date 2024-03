Das Rentenniveau stabil halten und den Anstieg der Beiträge bremsen – das soll das sogenannte Generationenkapital schaffen, der wohl wichtigste Baustein im Reformpaket der Bundesregierung für die gesetzliche Rente. Zwölf Milliarden Euro will die Ampel dafür zunächst an Schulden aufnehmen und am Aktienmarkt investieren. Kann das gutgehen? Und ist das Rentensystem damit gerettet?