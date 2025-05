Mehr neue Wohnungen genehmigt - Trendwende oder Strohfeuer?

Aktualisiert am 16.05.2025 - 11:48 Uhr

In den ersten drei Monaten haben die Bauämter in Deutschland mehr neue Wohnungen genehmigt. Ob das für eine Trendwende am angespannten Wohnungsmarkt reicht, ist aber keineswegs sicher.