Allianz: So wenig Schiffsverluste wie noch nie

Aktualisiert am 27.05.2025 - 11:46 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Im vergangenen Jahr sind weltweit so wenig Schiffe gesunken wie noch nie: Der Unternehmensversicherer Allianz Commercial verzeichnete auf den sieben Weltmeeren lediglich 12 Schiffsuntergänge unter den 27 Totalverlusten der weltweiten Handels- und Fischereiflotte. Das waren bei insgesamt etwa 100.000 größeren Schiffen acht Totalverluste weniger als im Vorjahr und ein neues Rekordtief. Damit setzte sich ein seit Jahrzehnten anhaltender positiver Trend fort. Noch in den 1990er Jahren gingen laut Allianz Commercial im Schnitt über 200 Schiffe pro Jahr verloren. Die Zahl der Schiffsunfälle weltweit ist jedoch um zehn Prozent auf 3.310 gestiegen, knapp 800 davon in den Gewässern rund um die Britischen Inseln.