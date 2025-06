Die bei der Aktivrente vorgesehenen Steuererleichterungen könnten ein Loch in die Staatskasse reißen. Damit es nicht so kommt, müsste einiges passieren.

Die von der Bundesregierung geplante Aktivrente soll mehr Menschen, die das gesetzliche Rentenalter erreicht haben, in Beschäftigung bringen und so die Rentenkassen entlasten. Wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) nun jedoch berechnet hat, würde die Aktivrente zunächst zu Steuerausfällen in Höhe von 770 Millionen Euro führen.