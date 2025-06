Koalition will über Senkung der Energiepreise beraten

Aktualisiert am 27.06.2025 - 12:02 Uhr

Aktualisiert am 27.06.2025 - 12:02 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Wird die Stromsteuer doch noch für alle gesenkt? Die Koalition will beraten, wo das Geld dafür herkommen könnte.

Eine weitere Senkung der Energiepreise ist in der Bundesregierung noch nicht vom Tisch. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll sich in der kommenden Woche der Koalitionsausschuss mit dem Thema befassen. Es solle besprochen werden, welche Ausgaben verzichtbar seien, um Spielräume für weitere Entlastungen zu schaffen, hieß es aus Regierungskreisen. "Dann wären weitere Schritte zur Senkung der Energiepreise möglich." Der Koalitionsausschuss von CDU, CSU und SPD trifft sich am nächsten Mittwoch.