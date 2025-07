Chinas Exportkontrollen verteuern seltene Erden

Wichtige Metalle, die etwa hier in der Bayan-Obo-Mine für seltene Erden in der Inneren Mongolei abgebaut werden, braucht auch die deutsche Industrie - etwa für Sensoren oder Elektromotoren. (Archivbild) (Quelle: Ren Junchuan/Xinhua via ZUMA Wire/dpa/dpa-bilder)