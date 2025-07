Cum-Ex-Figur Hanno Berger ohne Reue: «War nie im Unrecht»

Hanno Berger, die Schlüsselfigur im Cum-Ex-Steuerskandal, sieht sich trotz rechtskräftiger Verurteilung zu hohen Haftstrafen nicht als Täter. "Ich war nie im Unrecht", sagt der inhaftierte 74-Jährige dem "Handelsblatt". In der Justizvollzugsanstalt im hessischen Schwalmstadt schreibt Berger demnach an seiner Verteidigung. "Seit zwölf Jahren mache ich nichts anderes", sagte er. Cum-Ex-Aktiengeschäfte, bei dem sich Banken und andere Investoren Kapitalertragsteuer auf Dividenden mehrfach vom Staat erstatten ließen, betrachtet er bis heute als rechtmäßig.

Schwere Vorwürfe an Ex-Staatsanwältin Brorhilker

An der juristischen Aufarbeitung übt der frühere Steueranwalt Berger schwere Kritik. Die Durchsuchung der Kölner Staatsanwaltschaft in seinen Privaträumen 2014 bezeichnete Berger als "Schande für den Rechtsstaat". Die Beamten "wollten gar nicht wissen, was in den Gesetzen steht". Die damalige Kölner Staatsanwältin Anne Brorhilker sei voreingenommen gewesen: "Sie hätte damals, also 2014, schon auf den ersten Blick erkannt, dass es sich bei den Cum-Ex-Geschäften um Straftaten handelt. Auf den ersten Blick!"