Chinas Exporte steigen trotz Handelskonflikt mit den USA

Handel dürfte ein wichtiges Thema sein, wenn sich Ende Juli EU-Vertreter in Peking mit der chinesischen Seite zu einem Gipfel treffen. "Wegen der zuletzt gestiegenen Spannungen zwischen China und der EU sind die Erwartungen an den Gipfel gering", sagte Butek. Man rechne kaum mit Fortschritten bei Themen wie Handelsbarrieren oder Exportkontrollen.

Alicia García-Herrero, Chefökonomin der Investmentbank Natixis in Hongkong, beobachtet schon länger einen rückläufigen Anteil der EU an Chinas Einfuhren. "Wer produziert, was China heutzutage herstellt, wie die Industrie, dem geht es schlecht", sagt sie. Teil des Problems sei auch, dass Chinas Dienstleistungssektor weiter unzugänglich oder unprofitabel sei.

Was die Regierung in Peking unternimmt

Der aggressive Preis-Wettbewerb mit zu viel produzierter Ware in einigen Sektoren wie der E-Autobranche beschäftigt China schon seit längerem. Auch die schwache Binnennachfrage sowie seit Monaten sinkenden Erzeugerpreise belasten die Wirtschaft. Was China lange billige Waren für den Export bescherte, scheint bei der Führung in Peking mittlerweile für Unmut zu sorgen. Das Ministerium für Industrie und IT kündigte an, stärker gegen ungesunden Wettbewerb in der Autoindustrie vorzugehen.