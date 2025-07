Ein Jahr nach der Insolvenz: Ist Galeria zurück auf Kurs?

Für Carsten Kortum, Handelsexperte an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn, reicht das nicht. "Der Investitionsstau wäre erst nach zehn Jahren aufgelöst, dann wären die ersten umgebauten Geschäfte aus 2024 schon fast wieder dran", sagt er. In vielen Häusern fehlten attraktive Bedingungen für Kundschaft und Beschäftigte. Der Handelsexperte schätzt den Investitionsbedarf auf 20 Millionen Euro pro Filiale. "Die Luft ist weiterhin dünn und die Investoren versuchen wie in der Vergangenheit aus dem Unternehmen eher Geld herauszuziehen."