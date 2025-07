Apple-Gewinn wächst deutlich trotz Trumps Zöllen

Aktualisiert am 31.07.2025 - 23:25 Uhr

Aktualisiert am 31.07.2025 - 23:25 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Wegen US-Präsident Trumps Zoll-Rundumschlags schichtete Apple seine Lieferwege um. Dabei verdaute der iPhone-Konzern hunderte Millionen Dollar an zusätzlichen Kosten.

Apple hatte für das Vierteljahr Mehrkosten von 900 Millionen Dollar durch die Importzölle des US-Präsidenten prognostiziert. Am Ende fiel die Belastung mit 800 Millionen Dollar etwas niedriger aus, wie Apple-Chef Tim Cook in einer Telefonkonferenz sagte. Für das laufende Quartal rechnet der Konzern mit zusätzlichen Kosten von 1,1 Milliarden Dollar durch die Zölle.

iPhone-Geschäft um 13 Prozent gewachsen

Apple-Geräte werden größtenteils in Asien gebaut, etwa in China, Indien und Vietnam. Für Einfuhren aus diesen Ländern wurden schrittweise hohe Zölle fällig. Vor drei Monaten sagte Cook, inzwischen werde rund die Hälfte der in den USA verkauften iPhones aus Indien geliefert.