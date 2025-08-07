t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuelles

Verbraucherschützer mahnt Preisdämpfung bei Lebensmitteln an

Thema
Altersvorsorge
Tipps & Möglichkeiten zur privaten VorsorgeRententipps und Möglichkeiten zur privaten VorsorgeAltersvorsorge
Startseite Wirtschaft & Finanzen
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextViele Rentenbescheide offenbar falsch
Text"Let's Dance"-Star trauert um Promipartner
TextKlose-Sohn muss Traditionsklub verlassen
TextRheinmetall testet neuen Raketenwerfer
TextModeratorin zeigt Abnehmerfolg im Bikini

Alltagskosten
Verbraucherschützer mahnt Preisdämpfung bei Lebensmitteln an

Von dpa
Aktualisiert am 07.08.2025 - 04:00 UhrLesedauer: 2 Min.
LebensmittelpreiseVergrößern des Bildes
Hohe Inflationsraten sind erst einmal passé - aber das jetzige Preisniveau macht vielen Menschen zu schaffen. (Archivbild) (Quelle: Julian Stratenschulte/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Die große Inflationswelle ist vorbei. Doch im Supermarkt merken viele, dass das Leben teurer geworden ist. Die Verbraucherzentrale warnt, der erhoffte Stimmungsaufschwung werde so nicht gelingen.

Die Verbraucherzentralen mahnen ein stärkeres Gegensteuern bei weiter steigenden Alltagsausgaben für Millionen Menschen an. Die Chefin des Bundesverbands, Ramona Pop, sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Die Bundesregierung muss endlich für spürbare Entlastungen sorgen, vor allem bei den hohen Lebensmittelpreisen." Es müsse mehr Transparenz darüber geben, wie diese überhaupt entstehen. "Mogelpackungen, mit denen versucht wird, die Preiserhöhungen zu verstecken, sollten klar gekennzeichnet werden müssen."

Loading...

Lebensmittel gehören nach Angaben des Statistischen Bundesamts weiterhin zu den Inflationstreibern. Im Juli waren sie nach vorläufigen Daten 2,2 Prozent teurer als ein Jahr zuvor - bei einer allgemeinen Inflationsrate von 2,0 Prozent. Verbraucherschützerin Pop betonte: "Eine gesunde, nachhaltige und abwechslungsreiche Ernährung darf keine Frage des Geldbeutels sein."

"Nur so gelingt der Stimmungsumschwung"

Ein deutlicher Schritt nach vorn wäre auch eine Senkung der Stromsteuer für Privathaushalte, sagte die Verbandschefin. Sie forderte grundsätzlich: "Der Alltag der Menschen muss funktionieren." Eine Verbraucherpolitik, die die Alltagsthemen in den Blick nehme, stärke das Vertrauen in die Politik. "Nur so gelingt auch der angestrebte Stimmungsumschwung im Land."

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte mehrmals das Ziel formuliert, dass nach langer Wirtschaftsschwäche im Sommer eine Wende zu einer positiveren Stimmung erreicht werden soll. Eine ursprünglich für alle angekündigte Senkung der Stromsteuer soll zunächst nur für bestimmte Betriebe umgesetzt werden.

Beschwerden zu Lebensmitteln

In den Verbraucherzentralen gingen nach Angaben des Bundesverbands im ersten Halbjahr 2025 mehr als 4.000 Beschwerden zu Lebensmitteln und Getränken ein. Wichtigste Gründe dafür waren demnach Preise (27 Prozent), Qualität und Produktsicherheit (22 Prozent) und Werbung dafür (16 Prozent).

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
BundesregierungDeutsche Presse-AgenturLebensmittelStatistisches BundesamtSupermarktVerbraucherzentrale
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom