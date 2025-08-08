Einkaufen Debatte um Sonntagsruhe: Digitale Märkte auf dem Vormarsch

Selbst bedienen, selbst kassieren, selbst bezahlen - so läuft das in Supermärkten ohne Personal.

Smart Stores erleichtern den Alltag und werten Orte auf, sagt ein Experte. Trotzdem bleibt der Sonntag für viele heilig – und die Debatte um neue Ladenöffnungszeiten kontrovers.

Sonntags shoppen können, ohne dass die Kasse besetzt ist - digitale Minimärkte könnten hier eine Art Win-Win-Lösung sein. Immerhin glaubt mehr als ein Drittel der Befragten (35 Prozent) laut einer YouGov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur, dass (mehr) verkaufsoffene Sonntage dem Einzelhandel wirtschaftlich helfen würden. Doch ist der Ruhetag vielen zumindest im übertragenen Sinne heilig.

Die sogenannten Smart Stores lösten den Widerspruch auf, sagte Prof. Stephan Rüschen von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Heilbronn. "Einerseits gibt es den gesellschaftlichen Konsens, dass wir keine generelle Sonntagsöffnung wollen", erklärte. Auch wer nicht selbst betroffen sei, schätze offensichtlich die Arbeitsruhe auch für andere Menschen. "Auf der anderen Seite wird die Nahversorgung gerade im ländlichen Raum aufgewertet."

Die generelle Skepsis gegenüber verkaufsoffenen Sonntagen zeigt sich auch in der YouGov-Umfrage: 59 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sprachen sich dagegen aus, dass Geschäfte sonntags grundsätzlich häufiger geöffnet sein sollten. Nur 34 Prozent waren dafür. Unter den Befürwortern gab etwa jeder Achte an, bevorzugt sonntags in Smart Stores einkaufen zu wollen. Das Umfrageinstitut befragte vom 23. bis 25. Juli repräsentativ 2.006 Personen.

Nahversorgung gesichert, Ort aufgewertet

Die DHBW hat in einer eigenen Erhebung Menschen befragt, die schon konkret Erfahrungen mit einem rund um die Uhr geöffneten Smart Store in ihrer Umgebung gemacht haben. Jeweils ein sehr großer Anteil von über 80, teils über 90 Prozent findet Rüschen zufolge, dass der Alltag durch die sogenannten unbemannten Nahversorger vereinfacht und dass ihr Ort dadurch aufgewertet werde. "Die Kunden sind sehr sehr happy, dass sie dieses Angebot haben."

Bequemlichkeit spiele hier eine größere Rolle als Sortiment und Preis. Gerade die Sonntagsöffnung schätzten viele, sagte der Handelsexperte. Wiederum lohne sich der Betrieb für die Unternehmen in der Regel ohne den Sonntag nicht. "Rund 30 Prozent des Umsatzes werden sonntags gemacht."