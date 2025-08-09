Scharfer Wettbewerb um Kunden ING-Deutschland-Chef: "Kein Wachstum mehr um jeden Preis"

Von dpa Aktualisiert am 09.08.2025 - 05:15 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Stoy: "Wir haben ein paar offensichtliche Lücken im Angebot, die wir so zügig wie möglich schließen wollen." (Quelle: Arne Dedert/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Kunden zweiter Klasse soll es nicht geben. Aber manchen Kundengruppen will Lars Stoy mehr bieten. Damit will der neue Chef wieder für mehr Wachstum bei Europas größter Direktbank sorgen.

Kreditkarte, Kinder-Girokonto, Anreize für Vieltrader - mit Tempo will ING-Deutschland-Chef Lars Stoy Lücken im Angebot von Europas größter Direktbank schließen. "Der Zettel, den wir in den vergangenen sieben Monaten gefüllt haben, ist lang", sagte der Manager, der die 100-Prozent-Tochter der niederländischen Großbank ING seit 1. Januar 2025 führt, der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt.

Loading...

Gerade in Ferienzeiten ärgert sich mancher Kunde, dass die Direktbank bis heute keine echte Kreditkarte im Angebot hat, die etwa auf Reisen im Ausland bisweilen notwendig ist. Stoy verspricht Abhilfe: "Wir arbeiten daran, 2026 eine solche Lösung für unsere Kundinnen und Kunden zu realisieren. Wenn wir über bedarfsgerechte Lösungen für Kunden nachdenken, gehört eine Kreditkarte ganz sicher dazu. Das steht dick auf dem Zettel und ist hoch priorisiert."

Kein Kundenwachstum um jeden Preis

Im März überschritt die ING in Deutschland die lange angepeilte Marke von zehn Millionen Kunden. "Die Gesamtkundenzahl darf gerne weiterwachsen, aber nicht um jeden Preis", betonte Stoy. "Wir wollen die Verbindung mit Kunden intensivieren." Dies sei "keine Wachstums-Absage, aber Wachstum um jeden Preis wird es nicht mehr geben".

Girokonto für Kinder ab 7 Jahren noch im August

Wachstumspotenzial sieht Stoy in jüngeren Kundengruppen: "Wir werden noch im August ein Girokonto Junior für 7- bis 17-Jährige einführen." Dieses können zunächst Eltern eröffnen, deren Kinder bereits ein Depot oder ein Tagesgeldkonto bei der ING Deutschland haben. "Ab Anfang nächsten Jahres werden wir das dann breiter ausrollen, auch für Neukunden."

Aus Sicherheitsgründen können die unter 18-Jährigen das Konto nicht überziehen, bestimmte Geschäfte (Glücksspiel, Alkohol, Tabak) sind ausgeschlossen. "Wir wollen mit diesem Konto junge Menschen an Finanzthemen heranführen", sagt Stoy. "Eltern haben ein Cockpit, über das sie sehen können, was ihre Kinder mit dem Konto tun."

Keine Kunden zweiter Klasse

Es werde bei der ING Deutschland weiterhin keine Kunden erster und zweiter Klasse geben, versichert Stoy: "Wir sind groß geworden mit dem Ansatz, dass Kunden bei uns gleichbehandelt werden, egal mit wie viel Geld sie zu uns kommen. Davon wollen wir keinen Abstand nehmen."