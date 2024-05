Noch immer sind die Preise für Benzin und Diesel hoch. Die BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht sieht die Bundesregierung in der Verantwortung – und fordert Abhilfe.

Die Spritpreise sind in den vergangenen Wochen immer weiter angestiegen, und Deutschland liegt im europäischen Vergleich auf dem siebten Platz. Am 22. April lag der Durchschnittspreis bei 1,91 Euro für Benzin und 1,71 Euro für Diesel. Das ist zu viel, meint Sahra Wagenknecht , Vorsitzende des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW).

"Die Spritpreise sind viel zu hoch in Deutschland", sagte die Bundestagsabgeordnete dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Sie bemängelt, dass andere Länder bei den Benzinpreisen die Verbraucher entlasten, die Bundesregierung diese jedoch steuerlich belaste und damit die Preise treibe.

Der Vorschlag der ehemaligen Linke-Politikerin: "Die Bundesregierung sollte die Spritsteuern auf europäisches Normalmaß senken und den CO2-Preis abschaffen", sagte sie dem RND. Nach ihrer Ansicht könne ein Spritpreisdeckel als Wachstumsmotor dienen. Was an der Zapfsäule bleibe, fehle der Konjunktur.

Im Durchschnitt kostet ein Liter versteuertes Benzin in der EU 1,81 Euro. Für einen Liter Diesel werden im Schnitt 1,68 Euro fällig. Wenn man die Steuern und Abgaben in Deutschland herausrechnet, liegen die Preise hierzulande bei 85 Cent für Benzin und 86 Cent für Diesel, so das RND.