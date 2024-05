Fast die Hälfte der Bevölkerung (45 Prozent) hat Schulden, zeigt eine repräsentative Umfrage des Vergleichsportals Verivox . Insbesondere Personen zwischen 30 und 49 Jahren (58 Prozent), haben laufende Kredite oder andere finanzielle Verbindlichkeiten. Ratenkredite sind dabei mit 21 Prozent am häufigsten.

Hohe Kredite bringen für die meisten Kreditnehmer in der Regel auch hohe Kosten mit sich. Kredithöhe, Laufzeit und Zinssatz bestimmen, wie viel Sie der Bank schulden. Dank sinkender Kreditzinsen können Sie die Kosten jetzt deutlich senken.

Durch Umschuldung mehrere Hundert Euro sparen

Hohe Kreditkosten durch hohe Kreditzinsen

Die Restschuld, die Kreditnehmer über Verivox an ihre Bank zurückzahlen müssen, beträgt durchschnittlich rund 21.000 Euro. Um diesen Betrag zu einem Zinssatz von 8,72 Prozent über fünf Jahre komplett zu tilgen, müssen sie zuzüglich zu ihrem Kreditbetrag 4.784 Euro Zinsen aufbringen.

Umschuldung kann sich trotz Entschädigungszahlung lohnen

Laut Verivox könnte die Hälfte aller Kundinnen und Kunden diesen oder einen besseren Zins erhalten. Eine mögliche Entschädigung für die vorzeitige Rückzahlung in Höhe von einem Prozent (1 Prozent von 21.000 Euro entspricht 210 Euro) an die alte Bank ist in dieser Rechnung schon berücksichtigt.