Besitzer großer Mehrfamilienhäuser mit mehr als zehn Parteien mussten bereits vergangenes Jahr handeln, 2024 sind nun auch Eigentümer von Häusern mit sechs bis neun Wohnungen in der Pflicht: Sie müssen bei Zentralheizungen, die mit Gas betrieben werden, einen hydraulischen Abgleich durchführen lassen. Bei Mehrfamilienhäusern mit bis zu fünf Wohneinheiten ist das nicht nötig. Gleiches gilt für Ein- und Zweifamilienhäuser.

Bei einem hydraulischen Abgleich wird sichergestellt, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dabei stellt ein Fachmann die Heizungsanlage so ein, dass jeder Heizkörper oder Heizkreis genau die Menge an Heizwasser erhält, die er benötigt, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Das optimiert den Betrieb der Anlage und führt zu einem effizienteren Energieverbrauch.