Im Oktober 2024 gibt es wieder einige wichtige Änderungen in Deutschland. Das betrifft vor allem Autofahrer, Fahrschüler und Bafög-Empfänger. Darüber hinaus steht ein wichtiger Geburtstag an, zu dem alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind. Wir haben die wichtigsten Neuerungen und Ereignisse für Sie zusammengefasst.

Neue Autoreifenpflicht

Heizungscheck und hydraulischer Abgleich

Die Verordnung, die wegen der Gaslieferengpässe infolge des Ukraine-Krieges am 1. Oktober 2022 in Kraft getreten war, gilt noch bis zum 30. September 2024. Ab 1. Oktober 2024 wird sie von den neuen Regelungen des GEG abgelöst.

Theoretische Führerscheinprüfung mit neuen Fragen

Fahrschüler müssen ab dem 1. Oktober 2024 mit neuen Fragen in der theoretischen Führerscheinprüfung rechnen. Der amtliche Fragenkatalog wird zweimal jährlich überarbeitet, und zwar am 1. April und am 1. Oktober. Die Aktualisierung dient dazu, den Fragenkatalog zu erweitern, zu überarbeiten und an aktuelle rechtliche Situationen anzupassen. Für Oktober 2024 sind insgesamt 57 neue beziehungsweise überarbeitete Fragen über alle Führerscheinklassen hinweg angekündigt.

Neue Serien auf Netflix

Zeitumstellung

Die Umstellung von Sommerzeit auf Winterzeit erfolgt in diesem Jahr in der Nacht vom 26. auf den 27. Oktober. Um 3:00 Uhr werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt auf 2:00 Uhr, was bedeutet, dass die Menschen an diesem Sonntag eine Stunde mehr zur Verfügung haben. Wie es zur Einführung der Zeitumstellung in Deutschland kam, lesen Sie hier.