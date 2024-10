Aktualisiert am 10.10.2024 - 10:48 Uhr

Aktualisiert am 10.10.2024 - 10:48 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Vor allem ältere Menschen in Deutschland halten derzeit ihr Geld zurück, um sich für kommende Krisenzeiten zu wappnen. Die gestiegene Sparquote zeigt die erhöhte Vorsicht der Verbraucher.

Viele Menschen sparen aktuell für Krisenzeiten. Laut einer repräsentativen Online-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Postbank gaben 41 Prozent der Befragten an, dass dies zu ihren wichtigsten Sparzielen gehöre. Noch wichtiger war nur der "Notgroschen", also eine Rücklage für unvorhersehbare Ausgaben, dem 48,2 Prozent zustimmten.

Sparquote steigt wieder

Ulrich Stephan, Chefanlagestratege Privat- und Firmenkunden der Postbank, verwies auf eine insgesamt wieder gestiegene Sparquote in Deutschland. Die Gründe dafür liegen neben den gestiegenen Zinsen auch in der erhöhten Vorsicht der Verbraucher angesichts der Konjunkturschwäche und Unsicherheiten am Arbeitsmarkt.