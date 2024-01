Aktualisiert am 22.01.2024 - 10:42 Uhr

Aktualisiert am 22.01.2024 - 10:42 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Die GDL hat die Beschäftigten der Deutschen Bahn zum nächsten Streik aufgerufen. Schon in dieser Woche soll es mit dem Arbeitskampf losgehen.

Jetzt kommt es für Reisende in Deutschland knüppeldick. Die Lokführergewerkschaft GDL hat die Beschäftigten der Deutschen Bahn zum nächsten Streik aufgerufen. Dieser werde im Personenverkehr am frühen Mittwochmorgen um 2 Uhr beginnen und bis Montag kommender Woche, 18 Uhr, andauern, teilte die Gewerkschaft in der Nacht mit. Die Gewerkschaftsmitglieder bei DB Cargo sind bereits ab Dienstag, 18 Uhr, zum Streik aufgerufen.