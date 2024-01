Das KaDeWe in Berlin, das Alsterhaus in Hamburg, Oberpollinger in München: Sie alle sind Luxuskaufhäuser in bester Lage – und gehören zum gleichen Konzern, der KaDeWe Group. Diese wiederum gehört zur insolventen Signa Holding des österreichischen Investors René Benko. Die Signa-Pleite im vergangenen Jahr macht sich nun auch in der Luxussparte bemerkbar. Wie am Montag bekannt wurde, hat die KaDeWe Group Insolvenz angemeldet.