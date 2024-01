Mehr als acht Milliarden Euro fordern Gläubiger von der insolventen Signa-Holding. Das größte Stück vom Kuchen will aber einer, der einst an der Spitze des Imperiums stand.

Das einst so schillernde Imperium der Signa-Holding befindet sich in einer nicht enden wollenden Abwärtsspirale. Und obwohl beinah jeder Teil des Firmenkonstrukts mittlerweile Insolvenz angemeldet hat, fordern mehr als 300 Gläubiger insgesamt 8,6 Milliarden Euro von der Holding.

Mit dabei seien laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung (SZ) Männer, die mitverantwortlich für die Pleite sind. Und am meisten will wohl René Benko, der die Signa gegründet und bis zu seinem Rücktritt geleitet hatte. Insgesamt 1,6 Milliarden Euro. So soll es in einem Bericht des Insolvenzverwalters Christof Stapf stehen, der der SZ vorliegt.