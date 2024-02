So soll das Steuerrecht vereinfacht werden

Der Steuertarif und die darin veranschlagten Einkommensgrenzen und Freibeträge sollten grundsätzlich "auf Räder" gestellt werden, also regelmäßig angepasst werden, zum Beispiel an die gestiegenen Löhne oder Lebenshaltungskosten. Die Steuergesetze sollten zudem kürzer und leichter verständlich zu lesen sein – damit Bürger und Firmen nicht wie heute schon am Fachchinesisch der Behörden scheitern.