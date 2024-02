In mehreren Kinos könnten in den kommenden Tagen Filme ausfallen und Popcorntüten leer bleiben. Der Grund? Die Gewerkschaft ver.di ruft zum Streik auf.

Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat Beschäftigte der Kinokonzerne CinemaxX und CineStar im Rahmen der bundesweiten Tarifverhandlungen ab Donnerstag zum Streik aufgerufen. Dieser solle bis einschließlich dem Wochenende andauern, teilt die Gewerkschaft am Mittwoch in einer Mitteilung mit. Der Aufruf gelte demnach für Kinostandorte in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.