Nach 133 Jahren Firmengeschichte muss das traditionsreiche Allgäuer Familienunternehmen Eisen Thiermann schließen. Das wurde auf der Internetseite des Unternehmens angekündigt. Dort steht: "Die Gesellschaft befindet sich seit dem 22.2.2024 in Abwicklung. Alle laufenden Aufträge werden noch erfüllt. Neuaufträge werden nur angenommen, sofern noch Ware am Lager ist." Es sei eine "schwere Entscheidung" gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Wohnungsbaukrise lässt Unternehmen straucheln

Die Ursache für das Ende des Unternehmens sei vor allem die Krise der Baubranche mit einem Einbruch der Zahl an Baugenehmigungen um 30 Prozent. Bei Eisen Thiermann sank laut dem Bericht der "Schwäbischen Zeitung" die verkaufte Menge an Baustahl um ein Drittel. "Wir mussten die Notbremse ziehen", sagt die geschäftsführende Gesellschafterin Patricia Thiermann-Haase gegenüber "schwäbische.de".

Infolge der rasant gestiegenen Baukosten und des wesentlich höheren Zinsniveaus in Deutschland geraten die Baufirmen in Deutschland zunehmend in Schieflage. Aktuell würden bereits 11,9 Prozent der Unternehmen im Wohnungsbau über Finanzierungsschwierigkeiten klagen, teilte das Münchner Ifo-Institut im September vergangenen Jahres mit. Das sei der höchste Wert seit über 30 Jahren. Ökonomen und die Baubranche erwarteten auch in diesem Jahr eine anhaltende Talfahrt des Wohnungsbaus.