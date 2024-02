Aktualisiert am 29.02.2024 - 16:12 Uhr

Das ursprünglich von der Bundesregierung ausgegebene Wohnungsbauziel liegt in weiter Ferne. Verbände fordern die Ampel zu raschem Handeln auf.

Düstere Aussichten für den Wohnungsbau in Deutschland trotz starker Nachfrage in vielen Regionen: Nach einem Einbruch der Baugenehmigungen 2023 auf den niedrigsten Stand seit mehr als zehn Jahren droht sich die ohnehin angespannte Lage noch zu verschärfen. "Die fehlenden Baugenehmigungen werden zu fehlenden Wohnungen in den kommenden Jahren führen und den Markt noch weiter aufheizen", warnte der Zentralverband Deutsches Baugewerbe.