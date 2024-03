Aktualisiert am 03.03.2024 - 16:09 Uhr

Die Schweizer haben bei einer Volksabstimmung eine 13. Rentenzahlung pro Jahr zugestimmt. Die Initiative der Gewerkschaften wurde mit rund 58 Prozent der Stimmen angenommen, wie sich am Sonntagnachmittag abzeichnete. Der Moderator des Schweizer Fernsehens sprach von einer Sensation, weil noch nie seit Einführung des Initiativrechts vor mehr als 130 Jahren eine linke Volksinitiative zum Sozialausbau erfolgreich war.

Die Initiative fand auch Zustimmung in mehr als der Hälfte der 26 Kantone – eine Hürde, an der andere Initiativen sonst oft gescheitert sind. Konservative Kantone wie Appenzell Innerrhoden, die auch dieses Mal mit mehr als 68 Prozent "Nein" stimmten, waren in der Minderheit.