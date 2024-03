Galeria Karstadt Kaufhof ist insolvent, doch auch andere Kaufhäuser ringen um Kunden. Insgesamt ist der Umsatz in der Branche in den vergangene 20 Jahren deutlich eingebrochen.

Die Kaufhäuser in Deutschland sind seit Jahren in der Krise – ablesbar ist dies am Umsatz und der Zahl der Beschäftigten: Der Umsatz der Kauf- und Warenhäuser sank von 2003 bis 2023 preisbereinigt um mehr als ein Drittel (34,8 Prozent), wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Das Personal schrumpfte im gleichen Zeitraum um rund ein Fünftel (21,7 Prozent).