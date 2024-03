Elon Musk kommt nach Grünheide, um seinen Arbeitern zu zeigen: Ich bin für Euch da. Die Öffentlichkeit soll davon nach seinem Empfinden allerdings nichts mitbekommen.

Gegen elf Uhr trifft der Mann ein, auf den alle gewartet haben: Elon Musk kommt mit einer Kolonne von Teslawagen auf dem Gelände seiner Gigafactory in Grünheide an, rund 30 Kilometer südöstlich von Berlin. Hier will er vor der Belegschaft sprechen, die schon zu Tausenden in und um ein großes weißes Zelt auf ihn wartet. Musk bringt seinen kleinen Sohn mit. Manche Reporter erhaschen einen Blick auf den 52-Jährigen, als er aus dem Auto steigt und in das Zelt tritt. Die Arbeiter des Elektroautobauers jubeln ihm zu.

Vor rund einer Woche hatten Unbekannte einen Brandanschlag auf einen Mast in der Nähe des Werks verübt und dadurch die Stromversorgung gekappt. Seit Montag ist die Fabrik wieder am Netz, die Produktion lief am Mittwoch wieder. Zum Anschlag bekannte sich die linksextreme "Vulkangruppe" und erklärte, damit gezielt Musk schaden zu wollen. Der Tesla-Chef nannte sie "die dümmsten Ökoterroristen der Welt".

Dass Musk Grünheide ausgerechnet jetzt besucht, dürfte nicht nur am beschädigten Strommast liegen. Tesla will neben seiner 300 Hektar großen Gigafactory nochmals 100 Hektar Wald roden: Unter anderem sollen so ein Güterbahnhof, Lagerhallen und ein Betriebskindergarten entstehen. Im Februar stimmten die Einwohner von Grünheide in einer rechtlich nicht bindenden Bürgerbefragung über die Pläne ab – mit eindeutigem Votum: 62,1 Prozent Stimmen sprachen sich dagegen aus. Mit seiner Visite will Musk den Angestellten wohl auch das Zeichen senden: Ich bin für Euch da.

Was er sagt, soll wohl nicht öffentlich werden

Was er seinen Arbeiterinnen und Arbeitern sagt, soll aber offenbar nicht öffentlich werden. Kurz nach Musks Ankunft stellt sich ein blauer Tesla vor den Zaun an der Werksgrenze und lässt bei heruntergelassenen Scheiben Musik erschallen. So laut, dass die Journalisten, die dort, rund hundert Meter vom Zelt entfernt, mit ihren Kameras und Mikrofonen warten, kaum etwas von dem verstehen können, was im Zelt gesagt wird.

Musk spricht rund 20 Minuten, berichten zwei Mitarbeiterinnen t-online im Nachgang. Er habe den Zusammenhalt betont und angemahnt, dass der Anschlag nicht nur das Werk, sondern die Gemeinde getroffen habe. Außerdem habe Musk angekündigt, sich in der Sache auch mit Politikern treffen zu wollen.

Verwirrung um mögliches Treffen mit Woidke und Wegner

Allerdings ist auch hierüber öffentlich nichts bekannt. Im Vorfeld von Musks Besuch hatte es Verwirrung um ein mögliches Treffen Musks mit deutschen Politikern gegeben. Der "Tagesspiegel" hatte am Dienstag ursprünglich berichtet, Musk wolle am Mittwoch öffentlich mit dem brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) und Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner (CDU) auftreten. Dafür seien seit Tagen im Hintergrund Gespräche geführt worden. Doch dieser Plan wurde offenbar verworfen. Ein Sprecher der brandenburgischen Landesregierung sagte t-online, ihm sei solch ein Treffen "nicht bekannt". Tesla ließ eine Anfrage unbeantwortet.

Musk, mit einem geschätzten Vermögen von rund 177 Milliarden Euro der drittreichste Mensch der Erde, macht aus seiner Verachtung der Presse keinen Hehl. US-Medien hat er wiederholt vorgeworfen, Falschnachrichten zu verbreiten und Stimmung gegen ihn zu machen. Die E-Mail-Adresse seiner Plattform X für Presseanfragen antwortete Journalisten im vergangenen Jahr automatisiert mit einem Kothaufen-Emoji. Wer heute eine E-Mail schickt, bekommt zurück: "Gerade beschäftigt, melden Sie sich bitte später nochmal." Tesla selbst ist unter Journalisten dafür bekannt, nahezu notorisch nicht auf Presseanfragen zu antworten.