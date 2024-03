Bericht: Musk will in Grünheide neue Tesla-Modelle bauen

Der US-Elektroautobauer Tesla plant einem Medienbericht zufolge die Produktion des Semi Trucks im Werk Grünheide bei Berlin. "Ich denke, es macht Sinn, den Semi-Lastwagen auch in Europa in der Giga Berlin zu produzieren", zitierte das "Handelsblatt" Tesla-Chef Elon Musk aus einer Ansprache an die Belegschaft am Mittwoch bei einem Besuch des Werks nach dem Brandanschlag auf die Stromversorgung.