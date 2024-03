"Ein eintägiger bundesweiter Bahnstreik kostet etwa 100 Millionen Euro am Tag an Wirtschaftsleistung", sagte Michael Grömling, Konjunkturchef des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln). Denn viele Branchen sind auf den Güterverkehr angewiesen. So zum Beispiel jene, die auf Lieferungen von Holz, Stahl und Mineralöl warten. Laut Angaben der Deutschen Bahn transportieren die Güterzüge jährlich rund 40 Millionen Tonnen Kohle.

Ware stapelt sich in der Auslage

Aber auch Einzelhändler und Gastronomen an den Bahnhöfen sind betroffen. Ihnen fehlt an Streiktagen die Kundschaft. In den Filialen stapeln sich die Backwaren in den Auslagen. Am Dienstag sagte eine Mitarbeiterin der Bäckereikette "Kamps" am Berliner Hauptbahnhof, sie spüre den Streik beim Kassensturz am Abend. Eine Mitarbeiterin eines Asia-Imbisses setze an solchen Tagen auf die Stammkundschaft, die dennoch kommt, denn "die Touristen mit den Koffern kommen heute nicht".