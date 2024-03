Am Donnerstagabend teilten Verdi und Lufthansa mit, dass sie ein Schlichtungsverfahren vereinbaren wollen. Damit könnten die Streiks bald vorbei sein.

In den Tarifverhandlungen zwischen der Lufthansa und der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi für das Bodenpersonal wollen die Verhandlungspartner ein Schlichtungsverfahren vereinbaren. Die Lufthansa teilte am Donnerstagabend mit, das Schlichtungsverfahren solle so schnell wie möglich beginnen. Während der Schlichtung solle eine Friedenspflicht bestehen.