Auch im zweiten Quartal scheinen sich die Tesla-Verkäufe nicht zu erholen. Wie die Branchenseite "Electrek" schreibt, gehen die Tesla-Absätze in Europa weiter zurück. In den europäischen Ländern, die täglich über Zulassungen informieren, sind die Zahlen demnach im Vergleich zu 2024 um etwa 50 Prozent zurückgegangen. Noch zu Beginn des Jahres wurden die rückläufigen Verkaufszahlen mit Lieferengpässen begründet, die laut der Internetseite inzwischen aber behoben sind.

Wie "Electrek" schreibt, hat Tesla im April in Frankreich lediglich 863 Fahrzeuge verkauft, in Dänemark nur 180 und in Portugal lediglich 239. Im Vergleich zum Jahresbeginn schrumpfte der Absatz so um weitere 24 Prozent (Frankreich), 39 Prozent (Portugal) oder sogar 59 Prozent (Dänemark).