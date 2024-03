Die Wirtschaft würde in Europa weniger schnell wachsen als in den USA. Das habe auch Auswirkungen auf die Zinsen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach Angaben ihres Ratsmitglieds Robert Holzmann die Leitzinsen möglicherweise bereits vor der US-Notenbank Fed senken. "Europa könnte die Zinsen früher senken als die USA", sagte der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) der "Kronen Zeitung" in einem am Samstag veröffentlichten Interview. "In Europa wächst die Wirtschaft langsamer als in den USA. Dadurch könnte es sein, dass sich die Preisentwicklung bei uns stärker abschwächt."