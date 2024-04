Zur Person Matthias Bernt ist kommissarischer Leiter des Forschungsschwerpunkts "Politik und Planung" am Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung und zugleich Privatdozent am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin.

Wie lässt sich das lösen?

Ich denke, der Staat muss stattdessen Träger fördern, dauerhaft bezahlbare Wohnungen bereitzustellen. Dazu gehören Genossenschaften, Stiftungen wie das Mietshäusersyndikat oder auch kommunale Wohnungsunternehmen, die alle seit Jahrzehnten zeigen, wie bezahlbares Wohnen gehen kann. Und das heißt, dass man nicht nur darüber reden muss, wie man pauschal Baukosten senkt oder mehr Geld in Wohnungsbau steckt. Man muss auch viel stärker überdenken, an wen man diese Investition gibt und wie damit langfristig bezahlbarer Wohnraum sichergestellt werden kann. Beispiele gibt es dafür etwa in Wien oder in der Schweiz.

Was halten Sie von der These, dass sich der Staat beim Wohnungsbau auf den Mittelstand fokussieren sollte, um für diese Zielgruppe bezahlbare Neubauten zu schaffen und bestehende Wohnungen günstiger für den sozialen Wohnungsbau vermieten zu können?

Relativ wenig. Diese Diskussion um den Mittelstand gibt es seit einigen Jahren. In Metropolen wie Berlin oder München sind die Mietpreise mittlerweile schon so eskaliert, dass auch Mittelklasse-Haushalte ein Problem haben. Das Gegenmittel ist, dass man den Bestand an bezahlbaren Wohnungen ausweiten muss. Wenn man jetzt versucht, die zu kurze Decke hin- und herzuschieben, reicht das nicht.

Wenn ich Wohnungen für Mittelklasse-Haushalte anbiete, dann heißt das nicht, dass anderswo Wohnungen zu bezahlbaren Preisen frei werden. In Berlin zum Beispiel ist es so, dass die Neuvermietungsmieten um sieben Euro pro Quadratmeter über den Bestandsmieten liegen. Das heißt, wenn ich ausziehe, zieht mit Sicherheit kein armer Haushalt ein, sondern einer, der ein gutes Einkommen hat.

SPD und FDP wollen jetzt die Mietpreisbremse bis 2029 verlängern. Kann das zur Lösung beitragen?

Dass die Mietpreisbremse verlängert wird, ist richtig. Sie bremst aber kaum, denn sie hat einige Schlupflöcher. Untersuchungen zeigen, dass die Neuvertragsmieten in vielen Großstädten deutlich über dem liegen, was die Mietpreisbremse eigentlich zulassen würde. In Berlin liegen die Bestandsmieten bei etwa sieben Euro pro Quadratmeter im Durchschnitt. Neuvertragsmieten bei 14 Euro.

Wie ist das möglich?

Eine Studie der Investitionsbank Berlin von 2024 zeigt, die Hälfte der Inserate bietet eine Wohnung teilmöbliert an. Dort bewegen wir uns bei Preisen von 27 Euro. Was wir in Berlin beobachten ist, dass haufenweise Vermieter einfach einen Schrank und einen Tisch in eine Wohnung stellen und dadurch die Mietpreisbremse komplett umgehen. Das heißt, die Mietpreisbremse scheint dann überhaupt keine Rolle zu spielen, weil sie so viele Hintertürchen in der Größe von Scheunentoren hat. Von daher brauchen wir tatsächlich nicht nur eine Verlängerung eines Instruments, das nicht gut funktioniert, sondern eine Schärfung. Aktuell löst sie das Problem nicht mal ansatzweise.