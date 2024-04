FDP-Politiker Theurer soll in Vorstand von Bundesbank

Die Bundesbank soll Verstärkung aus den Reihen der FDP erhalten. Der bisherige Landeschef von Baden-Württemberg soll in deren Vorstand wechseln.

Dem Vorschlag werde eine Anhörung folgen, danach gegebenenfalls die offizielle Berufung. Die Personalie werde aber noch nicht am Mittwoch ins Kabinett zur Bestätigung eingebracht, hieß in Kreisen der Regierung. Im normalerweise sechsköpfigen Vorstand waren zuletzt noch drei Posten vakant. Eine davon ist aber inzwischen geklärt. So soll der ehemalige Finanzminister von Nordrhein-Westfalen, Lutz Lienenkämper (CDU), auf Vorschlag der NRW-Landesregierung zur Bundesbank wechseln. Neben der Bundesregierung kann zudem auch das Land Hessen noch einen weiteren Posten besetzen. Diese Stelle ist schon sehr lange offen.