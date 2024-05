Aktualisiert am 15.05.2024 - 04:35 Uhr

Aktualisiert am 15.05.2024

Der Flugzeugbauer Boeing kann nach Angaben des US-Justizministeriums für zwei tödliche Abstürze von 737-Max-Maschinen vor rund fünf Jahren strafrechtlich verfolgt werden. Das Unternehmen habe gegen Verpflichtungen aus einer Vereinbarung verstoßen, die Boeing vor einer strafrechtlichen Verfolgung der Abstürze bewahrt habe, heißt es in einer am Dienstag bei einem Gericht in Texas eingereichten Klageschrift. Das weitere Vorgehen werde geprüft.