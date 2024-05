Die Erholung der deutschen Wirtschaft lässt weiter auf sich warten. Die fünf Wirtschaftsweisen, die die Bundesregierung in ökonomischen Fragen beraten, erwarten in ihrem Frühjahrsgutachten für das laufende Jahr nur ein Mini-Wachstum von 0,2 Prozent. Damit korrigieren sie ihre Prognose vom Herbst um einen halben Prozentpunkt nach unten, damals gingen sie für 2024 beim Bruttoinlandsprodukt noch von einem Plus in Höhe von 0,7 Prozent aus.