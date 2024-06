Hat diese "überforderte Behörde" den AfD-Aufstieg begünstigt?

Der Experte nimmt die Treuhand in Schutz: Sie war "letztlich eine überforderte Behörde, die von Seiten der Politik zahlreiche Aufgaben zugewiesen bekam". So sei sie nicht nur zuständig für die Privatisierung gewesen. "Sie musste auch Antworten finden auf das Problem der Altschulden der DDR-Betriebe und die ökologischen Altlasten", erklärt er. "Gleichzeitig musste sie mit den Tarifparteien Sozialpläne für die betroffenen Betriebe erstellen", so Hoffmann.

SPD-Mann Thierse: "Treuhand hat in vielen Fällen den Schmerz größer gemacht"

Ex-Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD) geht indes hart mit der Treuhand ins Gericht. Er sagte der Deutschen Presse-Agentur bereits vor einigen Jahren, es habe zur Umwandlung einer Planwirtschaft in eine Marktwirtschaft keine Beispiele und kein Lehrbuch gegeben. "Es war klar, diese Aufgabe zu erfüllen wird nicht ohne Schmerz und Opfer gehen", so Thierse. "Aber die Treuhand hat in vielen Fällen den Schmerz und die Opfer größer gemacht."

Die Haltung, so schnell wie möglich um fast jeden Preis zu privatisieren, auch um den Preis der Verschleuderung, habe zu Fehlern geführt. "Deswegen ist die Treuhandanstalt bei vielen Ostdeutschen ein negatives Symbol geworden." Die Treuhand habe viel zu wenig den ernsthaften Versuch unternommen, volkseigene Betriebe zu sanieren, wettbewerbsfähig zu machen und dann erst zu privatisieren.

Experte: "Blut-Schweiß-und-Tränen-Rede" von Kohl nötig gewesen

Doch inwieweit hat die Arbeit der Treuhand tatsächlich zum Aufstieg der AfD beigetragen? Dass sie die Akzeptanz zur deutschen Einheit geschädigt hat, steht außer Frage.

Historiker Hoffmann zufolge greift die These aber "zu kurz". "Die Geschichte der deutschen Einheit ist auch die Geschichte einer missglückten Kommunikation", so der Experte, nicht zuletzt wegen der "Legende von den blühenden Landschaften". Die Dimensionen der Transformation Ostdeutschlands von der Plan- zur Marktwirtschaft und die damit verbundenen Kosten seien "komplett unterschätzt worden – in Ost und West", sagt er weiter. Es hätte eine "Blut-Schweiß-und-Tränen-Rede" vom damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) gebraucht, so Hoffmann – analog zur Ansprache von Winston Churchill angesichts des von Deutschland 1939 in Europa entfesselten Zweiten Weltkriegs.

Die Arbeit der Treuhandanstalt habe bereits Ende 1990 erste Proteste in Ostdeutschland ausgelöst, die sich schnell ausbreiteten. 1991 konnte sich die PDS, die später in der Linken aufging, als ostdeutsche Protestpartei etablieren. Diese Stellung habe sie seit der Flüchtlingskrise 2015 an die AfD verloren, so Experte Hoffmann. Daher lasse sich kein "direkter kausaler Zusammenhang" zwischen der Privatisierung durch die Treuhandanstalt und dem Erstarken der AfD ziehen, sagt er. Zumal die AfD sich auch in Westdeutschland fest etabliert habe.