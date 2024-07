Die Bahn saniert mehrere Monate lang die Riedbahnstrecke. Pendler müssen auf Busse umsteigen. In den kommenden Monaten und Jahren folgen Dutzende weitere Großprojekte.

Das Großprojekt startet: Die Vollsperrung der Riedbahn zwischen Frankfurt am Main und Mannheim ist der Auftakt für eine umfassende Sanierungswelle bei der Deutschen Bahn.

Ab Montagabend um 23 Uhr bis Mitte Dezember werden die 74 Kilometer vollständig gesperrt, Gleise, Weichen und Stellwerke stehen ebenso auf dem Bauplan wie die Bahnhöfe entlang der Strecke. Regional- und S-Bahnen werden in dieser Zeit vollständig durch Busse ersetzt, der Fernverkehr und der Güterverkehr werden umgeleitet.

Doch auch über die Riedbahn hinaus hat die Bahn ambitionierte Pläne, die sich in den kommenden Jahren bei den Fahrgästen bemerkbar machen dürften. Ein Überblick.

27 Milliarden Euro eingeplant

Von Dienstag bis Mitte August ist die ICE-Schnellfahrstrecke zwischen Köln und Frankfurt wegen Bauarbeiten dicht. Diese Sperrung zählt aber nicht einmal zur Generalsanierung. Dennoch müssen sich Reisende nach Bahnangaben auf Zugausfälle und Verspätungen zwischen 40 und 90 Minuten einstellen. Da die Züge umgeleitet werden, entfallen die Halte Siegburg/Bonn, Montabaur und Limburg Süd. Sie seien mit Bus-Ersatzverkehr erreichbar. In den vier Wochen sollen auf der Strecke 70 Kilometer Gleise und 13 Weichen erneuert werden.

Unter dem Begriff Generalsanierung verstehen Bund und Bahn einen im vergangenen Jahr geschlossenen Plan, eine Reihe an Hauptstrecken nicht wie sonst üblich "unter dem rollenden Rad", also bei laufendem Betrieb, sondern während einer monatelangen Vollsperrung zu sanieren. Dafür wurden insgesamt 41 Strecken ausgewählt, an denen bis 2031 gearbeitet werden soll.