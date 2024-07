Die Einrichtungskette Depot ist insolvent. Der Eigentümer will das Unternehmen sanieren lassen.

Aus vielen deutschen Innenstädten sind Depot-Filialen nur schwer wegzudenken. Von Gläsern bis hin zu Gartenfiguren finden Kundinnen und Kunden hier vieles, was das Einrichtungsherz begehrt. Doch wirtschaftlich ist das Unternehmen schwer angeschlagen – und hat am Dienstag einen Antrag auf Schutzschirmverfahren gestellt, wie das Einzelhandelsunternehmen Gries Deco Company GmbH in einer Mitteilung bekannt gab. Depot und seine 300 Filialen sind Teil der Gries Deco Company.