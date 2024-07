Klassisches Fernsehen ist in vielen Haushalten out. Stattdessen nutzen die Zuschauer lieber Streaming. Vor allem Netflix konnte zuletzt viele Neukunden gewinnen.

Netflix wĂ€chst weiter ungebremst und will klassischem Fernsehen verstĂ€rkt Zuschauer abjagen. Im vergangenen Quartal gewann der Videostreaming-MarktfĂŒhrer gut acht Millionen Kundenhaushalte hinzu. Auch bei Umsatz und Gewinn gab es deutliche ZuwĂ€chse – und Netflix hat damit mehr Geld, um in neue Filme und Serien zu investieren.

Weltweit hat Netflix nun rund 277,7 Millionen Kundenhaushalte. Seit dem vergangenen Jahr geht der Dienst gegen das Teilen von Passwörtern vor. Das treibt auch das Wachstum der Nutzerzahlen an.

Zugleich wĂ€hlen viele den gĂŒnstigsten Weg, Netflix zu schauen: ein Abo mit Werbung. In den LĂ€ndern, wo das angeboten wird, entscheiden sich 45 Prozent der Neukunden dafĂŒr.

Unterhaltung fĂŒr 600 Millionen Zuschauer

Bei aller Dominanz im Streaming-GeschĂ€ft habe man allerdings einen Anteil unter zehn Prozent an der TV-Nutzung, schrĂ€nkt Netflix ein. In den USA zum Beispiel liegt der Dienst damit knapp hinter Googles Videoplattform YouTube. FĂŒr weiteres Wachstum fokussiere sich Netflix auf diese restlichen 80 Prozent der Fernsehzeit, sagte Sarandos.

Umsatz und Gewinn steigen

Kein Interesse an Zusammenarbeit mit Rivalen

Einen Vorteil fĂŒr sich sieht Netflix auch darin, dass Filme und Serien in verschiedenen LĂ€ndern produziert werden. Sie erreichten sehr hohe Zuschauerzahlen in den HeimatmĂ€rkten – und werden zum Teil auch zu internationalen Hits. Ein Paradebeispiel dafĂŒr ist die sĂŒdkoreanische Serie "Squid Game", von der es in diesem Jahr eine zweite Staffel geben soll.