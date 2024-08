Der Solaranlagen-Händler Bosswerk ist insolvent. Der Geschäftsbetrieb werde jedoch vollumfänglich weitergeführt, teilte das Unternehmen in Nettetal mit. Dies habe der vom Amtsgericht Krefeld bestellte vorläufige Insolvenzverwalter entschieden. Das Unternehmen soll saniert werden, die 100 Mitarbeiter werden weiter beschäftigt.

Über seinen Webshop verkauft Bosswerk Solaranlagen für den Balkon, Wechselrichter, Stromspeicher und andere Technik. Die Firma begründete die finanzielle Schlagseite mit dem rapiden Preisverfall am Solartechnik-Markt. Bosswerk verkauft vor allem Produkte anderer Hersteller. 2021 machte die Firma laut Bundesanzeiger einen Umsatz von 37,2 Millionen Euro und ein operatives Ergebnis (Ebit) von 4,3 Millionen Euro, aktuellere Zahlen wurden nicht veröffentlicht.

Im Webshop bekommen Kunden die üblichen Herstellergarantien und andere Ansprüche. Wer vor dem 24. Juli – also dem Insolvenzantrag beim Amtsgericht Krefeld – bestellt und die Ware bislang nicht erhalten hat, guckt in die Röhre. Anstatt die Ware zu bekommen, wird er Gläubiger der insolventen Firma. So sieht es das Insolvenzrecht vor. Wer ab dem 24. Juli bestellt hat oder dies künftig tut, hat hingegen vollen Anspruch auf die Ware.